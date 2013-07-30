Львів‘яни хочуть, щоб у спальних районах міста було більше міліції

Більшість львів’ян відчувають себе в громадських місцях безпечно, проте вважають, що на околицях міста та у спальних районах міліціонерів повинно бути більше.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, такими є результати опитування під час проведеного у Львові анкетування, яке проводилося правоохоронцями Львова спільно з курсантами Львівського державного університету внутрішніх справ 25 - 28 липня.

Як зазначається у повідомленні, анкетування проводилося з метою вивчення думки громадян України та іноземців про роботу працівників органів внутрішніх справ. Також опитуваним було запропоновано висловити свою думку на предмет того, якими основними рисами повинен бути наділений працівник міліції.

Опитування проводилось у центральній частині міста, на основних туристичних маршрутах. Опитано більше 800 громадян України та іноземних туристів з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикістану та Республіки Польща.

Більшість респондентів – громадян України ніколи не мали потреби звертатись за допомогою до працівників органів внутрішніх справ, однак найбільшими проблемами міліції вважають брак ввічливості зі сторони працівників, байдужість та непрофесійність.

„Основними рисами, якими повинен бути наділений міліціонер опитані вважають: чесність, ввічливість та професійність. Більшість з опитаних відчувають себе в громадських місцях безпечно, проте вважають, що на околицях міста та у спальних районах міліціонерів має бути більше”, - зазначається у повідомленні.

Більшість опитаних іноземців відвідують Україну не вперше і почувають себе тут безпечно. З працівниками міліції нікому з опитаних спілкуватись не доводилось. Всі опитані туристи прибули до Львова автобусами, за одним винятком – турист з Республіки Польща приїхав на мотоциклі, проте з працівниками Державтоінспекції не спілкувався, - інформує ВЗГ.