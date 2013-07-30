МВС: В Україні через незадовільні дороги сталося 274 ДТП

В Україні за 6 місяців цього року через незадовільний стан доріг сталося 274 дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких 24 особи загинули, 110 були травмовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив керівник Центру дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України Сергій Будник.

За його словами, на вулицях населених пунктів за цей же період сталося 372 ДТП, внаслідок яких 4 особи загинули, 135 - травмовано.

Будник також повідомив, що цього року за порушення правил утримання вулично-дорожньої мережі до адміністративної відповідальності вже притягнуто 5 тис. 810 посадових осіб дорожньо-комунальних організацій, у тому числі 625 осіб - за порушення, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів.

Крім того, керівник Центру безпеки дорожнього руху зазначив, що на усунення недоліків в стані проїзної частини, узбіч, тротуарів, знаків, розмітки, світлофорів, транспортного та пішохідного огородження тощо було видано 6 тис. 827 приписів ДАІ. За їх невиконання, сказав Будник, складено 2 тис. 232 адміністративних протоколів, а до місцевих органів виконавчої влади направлено 8 тис. 596 інформацій з пропозиціями щодо покращення стану доріг та удосконалення організації дорожнього руху.