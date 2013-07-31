Посадовець вимагав $500 за посвідчення тракториста
11:03, 31 липня 2013Кримінал
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Йому загрожує до 10 років ув’язнення
У Чернігівській області службовець одного з управлінь інспекції сільського господарства вимагав хабар за видачу посвідчення тракториста, без навчання.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, свої послуги чоловік оцінив у 500 доларів США.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
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