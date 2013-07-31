П’яний син до смерті побив матір

У Новомиргородському районі Кіровоградської області за підозрою у вбивстві 58-річної жінки затримали сина потерпілої.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що безробітний чоловік 30 липня в будинку за місцем проживання під час сварки та після спільного вживання спиртних напоїв дерев’яною палицею заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй 58- матері. Від отриманих травм жінка померла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.