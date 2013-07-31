П’яний син до смерті побив матір
11:23, 31 липня 2013Кримінал
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Дерев’яною палицею
У Новомиргородському районі Кіровоградської області за підозрою у вбивстві 58-річної жінки затримали сина потерпілої.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що безробітний чоловік 30 липня в будинку за місцем проживання під час сварки та після спільного вживання спиртних напоїв дерев’яною палицею заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй 58- матері. Від отриманих травм жінка померла.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.
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