У Вінниці міліціонер врятував мітингувальника

Під час несення служби по охороні громадського порядку старший лейтенант міліції Віталій Лясота врятував людину. У 45-річного чоловіка, який мітингував біля облдержадміністрації, стався судомний напад.

«Побачивши, що чоловікові погано, я одразу згадав усе, чому навчали на заняттях з медичної підготовки. До того ж, працюючи довгий час дільничним, мені неодноразово доводилося надавати медичну допомогу, робити штучне дихання тим, хто цього потребував. Коли я підбіг до чоловіка, обличчя в нього посиніло, а пульс не прощупувався. Реанімувати його мені допоміг напарник. Ми поклали чоловіка на бік для запобігання западанню язика і попадання слини у дихальні шляхи, механічно відкрили рот, та я почав робити штучне дихання. До приїзду медиків, яких викликав колега, чоловік прийшов до тями. Карета швидкої забрала його до лікарні, - розповідає інспектор сектору охорони громадського порядку Вінницького міського відділу міліції Віталій Лясота.

Нічого надзвичайного у своєму вчинку міліціонер не вбачає. Говорить, що зробив те, що зробив би кожний на його місці – надав першу невідкладну медичну допомогу людині. Під час служби в міліції Віталій вже вп’яте рятує людину від подібного недугу.

Зараз чоловік знаходиться у нейрохірургічному відділення міської лікарні. За словами медиків, йому там доведеться провести ще кілька днів. Стан його здоров’я задовільний.