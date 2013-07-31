Правоохоронці Донецька шукають хабарників в Укртрансінспекції

Правоохоронці Донецької області в даний час розслідують причетність до отримання хабарів ще кількох співробітників Управління транспортної інспекції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 30 липня співробітниками управління Державної служби боротьби з економічними злочинами (ДСБЕЗ) Головного управління Донецької області було задокументовано 2 факти отримання хабарів на загальну суму 9 тис. грн начальником Донецького обласного управління державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

Кошти були передані директором автотранспортного підприємства за невиявлення порушень ліцензійних умов при проведенні планових і непланових перевірок.

За словами начальника управління ДСБЕЗ В’ячеслава Писаренка, усього під час проведення негласних слідчо-розшукових дій правоохоронцями було задокументовано понад 100 фактів отримання неправомірної вигоди керівництвом і співробітниками Укртрансінспекції на загальну суму понад 600 тис. грн. Місячний «збір» з комерційних структур, які здійснюють діяльність на ринку вантажопасажирських перевезень, становив близько 200 тис. грн.

На даний момент на причетність до отримання хабарів відпрацьовуються ще кілька співробітників Управління транспортної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Донецьку під час отримання хабара було затримано керівника Донецького обласного управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Ігоря Єлісаветського. Стосовно посадової особи розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою Донецької області.