Володимир Ліпандін очолив міліцію Черкаської області

Володимир Ліпандін очолив правоохоронне відомство Черкащини. Нового очільника особовому складу представив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк. Раніше новопризначений керівник Черкаської міліції очолював одне з районних управлінь столичної міліції.



Віктор Ратушняк і Володимир Ліпандін /Фото: МВС України

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, Віктор Ратушняк висловив слова вдячності генерал-майору міліції Валерію Дерновому за бездоганну службу та повідомив присутнім про те, що наказом Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка Валерія Дернового нагороджено нагрудним знаком МВС «За безпеку народу», також за свою працю він отримав грамоту від обласної державної адміністрації та обласної ради.

Віктор Ратушняк звернувся з промовою до особового складу міліції Черкащини під час якої окреслив основні завдання та напрямки роботи працівників міліції. В своїй промові він зазначив, що „в лавах міліціонерів не повинно бути тих, хто дискредитує звання міліціонера, порушує закон та дисципліну”.

- Від таких людей ми будемо постійно очищати наші лави, байдужим та непрофесіоналам не має місця в міліції. Інтереси громадянина, людини понад усе, - сказав Віктор Ратушняк. – Потрібно прислухатися до людей та йти їм на зустріч. Саме для цього і існує міліція.