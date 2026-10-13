Євросоюз офіційно відкрив ще два переговорні кластери з Україною

Переговорний процес тепер охоплюватиме питання внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності та інклюзивного зростання.

В Європейському Союзі офіційно розпочали переговори про вступ Україна за ще двома тематичними переговорними кластерами. В ЄС відзначають, що Україна продовжує втілювати необхідні реформи. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції у Люксембурзі сказав Томас Бьорн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії, яка головує в Раді ЄС у другій половині 2026 року.

Бьорн наголосив, що сьогодні відбулася четверта конференція з питань вступу України до ЄС, під час якої було продемонстровано незмінну відданість розширенню Євросоюзу і майбутньому України в європейській родині.

"Рада ЄС відрила кластер № 2 щодо внутрішнього ринку і кластер №3 щодо конкурентоспроможності та інклюзивного зростання", - наголосив Бьорн.

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Він відзначив, що незважаючи на агресивну війну Росії проти України, цивільного населення та інфраструктури, Україна продовжує втілювати необхідні реформи, аби привести у відповідність її національне законодавство з правом Євросоюзу.

Кластер №2 "Внутрішній ринок" складається з дев’яти окремих розділів:

Розділ 1 – "Вільний рух товарів"

Розділ 2 – "Вільний рух працівників"

Розділ 3 – "Свобода підприємництва і надання послуг"

Розділ 4 – "Свобода руху капіталу"

Розділ 6 - "Корпоративне право"

Розділ 7 – "Право інтелектуальної власності"

Розділ 8 – "Антимонопольна політика"

Розділ 9 – "Фінансові послуги"

Розділ 28 – "Захист прав споживачів та охорона здоров'я"

Кластер №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" охоплює вісім окремих розділів:

Розділ 10 – "Цифрова трансформація та медіа"

Розділ 16 – "Оподаткування"

Розділ 17 – "Економічна та монетарна політика"

Розділ 19 – "Соціальна політика та зайнятість"

Розділ 20 – "Підприємництво та індустріальна політика"

Розділ 25 – "Наука та дослідження"

Розділ 26 – "Освіта та культура"

Розділ 29 – "Митний Союз"

Як відзначив Бьорн, впровадження реформ вимагає неймовірних зусиль і відданості від українського уряду, парламенту і народу.

"Сьогодні позитивний день для процесу вступу України до ЄС. Усі держави-члени ЄС визнають втілення Україною ключових реформ у двох основних сферах політики", - заявив ірландський міністр.

Він підкреслив, що кластер № 2 – це економічна основа процесу вступу. Положення цього кластера регулюють інтеграцію країни-кандидата до єдиного ринку ЄС.

При цьому він повідомив, що кластер №3 – це рушійна сила соціально-економічного розвитку процесу вступу до ЄС. Положення цього кластера покликані привести економіку країни-кандидата у відповідність до стандартів ЄС.

"Ми заохочуємо Україну продовжувати впроваджувати необхідні реформи, зокрема у сфері фундаментальних основ", - додав Бьорн.

Реформи в межах кластера "внутрішній ринок" мають допомогти українським підприємствам

Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос зауважила, що реформи в межах тематичного кластера "внутрішній ринок" мають допомогти українським підприємствам вести торгівлю та зростати в усій Європі.

За її словами, йдеться про більш справедливу конкуренцію, безпечніші продукти та кращий захист споживачів. Зокрема, реформи "допоможуть створити умови для збільшення інвестицій і робочих місць".

"Реформи в межах кластеру "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" допоможуть вам розбудувати міцнішу економіку, кращу освіту, кращу підтримку для бізнесу, нові технології та кращі умови праці, і це реформи, які допоможуть Україні відбудувати її економіку та покращити життя людей", - наголосила Кос.

Комісар ЄС відзначила, що на цьому робота не припиняється, бо ще треба якомога скоріше відкрити кластер №4 "Зелений порядок денний" і кластер №5 "Ресурси і сільське господарство".

Україна налаштована впроваджувати реформи на шляху до членства у ЄС

При цьому, як наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, чим більше економіка України та держав-членів ЄС будуть інтегровані під час процесу вступу, тим краще Україна буде підготовлена до членства і тим сильнішим стане спільний внесок у єдиний ринок.

Ченцов запевнив, що Україна повністю налаштована впроваджувати реформи на шляху до членства і має намір рухатися у цьому напрямку якомога швидше.

Вступ України в ЄС - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2026 року країни-члени Євросоюзу відкрили переговорний кластер №1 щодо вступу України. Цей кластер стосується засадничих основ приєднання, включно з розвитком правосуддя й верховенства права, боротьбою з корупцією, становлення міцних демократичних інститутів тощо.

14 липня 2026 року офіційно було відкрито переговори щодо так званого кластеру "зовнішні відносини" (кластер №6). В межах цього кластера Україна має узгодити свою міжнародну, торговельну і оборонну політику з політикою Євросоюзу.

Кластер №6 складається з двох окремих розділів - Розділ 30 про зовнішні відносини і Розділ 31 про зовнішню, безпекову й оборонну політику.

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