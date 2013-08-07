У міліції кажуть, що екс-ректор Мельник і раніше симулював хвороби

Колишній ректор Податкової академії Петро Мельник вибудував у виші цілу систему поборів. Про це пишуть "Вести" з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, підозрюваний у хабарництві ймовірно займався корупцією вже не один рік. При цьому він нібито втягнув у свої махінації деяких співробітників установи.

"У нас у виші треба було платити за все, - розповідає один із студентів. - Наприклад, за залік ми віддавали $ 50-100. А, щоб скласти іспит - $ 150-200. Але сам ректор гроші не збирав. Замість нього це робили деякі викладачі, яких ми називали "збирачами". Ймовірно, вони віддавали йому левову частину доходу, залишаючи собі невеликий відсоток".

Як уточнюють у викладацьких колах, платили ті, хто був відрахований за неуспішність і хотіли відновитися, а також ті, хто хотів захистити дисертацію.

"У науковому середовищі давно пліткують, що у Мельника зібралися всі ті, хто був звільнений за непрофесіоналізм з інших вишів, але мав заплатити кошти за працевлаштування, - каже професор одного зі столичних вузів, який просив не називати його прізвище. - Нібито в цих випадках йшлося про $ 10-20 тисяч. А іноді - і про більш великі суми, в залежності від посади".

Фактично підтверджує цю інформацію і один з колишніх викладачів академії. За його словами, великі хабарі Мельник начебто завжди брав сам. Але при цьому нібито перестраховувався: по п'ять-сім разів переносив зустрічі з тими, у кого мав намір взяти гроші, або просив перерахувати кошти на його банківську картку.

У свою чергу, джерело видання в правоохоронних колах стверджує, що Петро Мельник вже кілька разів був фігурантом корупційних справ, але завжди йому вдавалося за допомогою високих чиновників "вийти сухим з води". "А якщо щось йшло не так, він симулював хворобу. Наприклад, на моїх очах непритомнів у себе в кабінеті...", - додав він.

Примітно також, що, за даними джерела в міліції, всі зібрані кошти Петро Мельник нібито вкладав в приватні фірми (вони були записані на членів його сім'ї), які займалися купівлею та продажем землі та нерухомості. Причому не тільки в Ірпінському районі, але й по всій Київській області.

Нагадаємо, ректор Національного університету податкової служби Петро Мельник, якого 27 липня затримали за хабарництво, написав заяву про звільненняз посади.

ТСН

