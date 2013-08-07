У Чернівцях міліція шукала дітей, які втекли із санаторію

11:38, 07 серпня 2013
Кримінал
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Задіяли увесь особовий склад райвідділу

Троє маленьких вихованців Хотинської спеціалізованої школи-інтернату втекли з дитячого санаторію в Чернівцях, де вони знаходились на профілактичному оздоровленні.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначено в повідомленні, в міліцію звернулась в.о. головного лікаря обласного дитячого протитуберкульозного санаторію, що розташований у Садгірському районі міста Чернівці та повідомила, що із закладу зникли троє дітей – близнюки 11 років та їх 8-річний товариш.

На пошуки маленьких втікачів був задіяний весь особовий склад Садгірського райвідділу міліції. Орієнтовані були співробітники патрульної служби міста Чернівці, Державтоінспекції та всі наряди прилеглих районних відділів міліції. У результаті оперативного здійснення пошукових заходів та завдяки злагодженим діям правоохоронців невдовзі дітлахів знайшли в обласному центрі на березі річки Прут.

Хлопців доставили у райвідділ до спеціалізованої «Зеленої кімнати», де співробітники кримінальної міліції у справах дітей нагодували їх та провели з ними профілактичну роботу.

На даний час діти знаходяться у притулку для дітей Чернівецької міської ради до встановлення всіх обставин та причин втечі.

У зв’язку з непоодинокими випадками втечі дітей з даного закладу  правоохоронцями вирішується питання щодо направлення до відповідних місцевих органів влади клопотання про усунення причин та умов, які сприяють таким випадкам.

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