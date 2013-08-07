ГПУ доручила розслідувати аварію на «Стиролі» апарату МВС

Генеральна прокуратура України доручила проведення досудового розслідування щодо обставин аварії на ПАТ «Стирол» центральному апарату МВС.

Про це на брифінгу в м. Горлівці повідомив заступник генерального прокурора України Анатолій Пришко, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За словами Пришка, хід досудового розслідування перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

«На виконання доручення генерального прокурора Віктора Пшонки для розслідування причин аварії створено оперативно-слідчу групу, до складу якої увійшли представники МВС та СБУ. Генеральною прокуратурою проведення досудового розслідування доручено центральному апарату МВС», - зазначив він.

Для встановлення обставин події призначено низку експертиз.

Пришко також повідомив про основні версії трагедії, які сьогодні розглядає слідство.

«Серед версій про причини аварії розглядаються такі: порушення правил експлуатації обладнання, у тому числі утримання його у неналежному стані; недбалість обслуговуючого персоналу при дотриманні технологічного процесу; порушення правил безпеки у тому числі при проведенні ремонтних робіт», - сказав він.

У ГПУ нагадують, що 6 серпня 2013 року о 14.00 на території цеху №1 з виробництва аміаку, в якому проводився капітальний ремонт, трапилась розгерметизація трубопроводу та стався викид рідкого аміаку. У результаті, 5 працівників підприємства загинули, ще 21 людина (за даними ДСНС – 22 особи – УНІАН) була госпіталізована з ознаками отруєння аміаком. Стан більшості з них - середньої тяжкості.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає до 8 років позбавлення волі.