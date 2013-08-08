У Горлівці шахраї збирають „допомогу” потерпілим на «Стиролі»

У Горлівці шахраї від імені фонду «Милосердя» збирають допомогу для потерпілих на «Стиролі».

Як передає кореспондент УНІАН, у Горлівській міськраді повідомили, що до них «надійшли звернення від жителів міста про те, що люди, які називають себе представниками фонду «Милосердя», збирають нібито від імені міськради матеріальну допомогу для потерпілих у результаті аварії на концерні «Стирол».

«Звертаємо Вашу увагу, що всі організаційні питання з надання допомоги взяла на себе мерія міста, фінансові витрати - концерн «Стирол». Прийнято рішення правлінням концерну про відповідні виплати додатково усім постраждалим. Питання отримання в визначені терміни і в повному обсязі допомоги, встановленої законодавством України, перебуває на контролі міністра соціальної політики», - зазначається у повідомленні міських властей.

У міськраді відзначили, що інформація про факти даного шахрайства, озвучена жителями у зверненні, вже передана до правоохоронних органів.

«Шановні мешканці Горлівки! Будьте уважні і не піддайтеся на провокації. Якщо Ви зіткнетеся з подібною ситуацією, негайно повідомляйте у міліцію», - закликає Горлівська міська рада.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. Через розгерметизацію трубопроводу стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Сьогодні, 8 серпня, у реанімації помер ще один з потерпілих на «Стиролі». Таким чином, число жертв аварії зросло до 6 осіб.

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська, відвідавши завод після аварії, пообіцяла, що сім`ї загиблих одержать одноразову допомогу у розмірі п`ятирічної зарплати загиблого.

Постраждалим буде надана вся необхідна медична допомога, яка буде оплачена за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Якщо ж вони втратять працездатність, їм буде проведена одноразова страхова виплата.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн грн сім`ям співробітників, які загинули у результаті викиду аміаку.