Українські в'язні матимуть змогу користуватися інтернет-магазинами

На Дніпропетровщині розпочинає свою роботу інтернет-магазин для ув'язнених.

Інтернет-магазин дозволить родичам засуджених передавати на територію місць позбавлення волі харчі та продукти першої необхідності.

Йдеться зокрема про чай, каву, сигарети, консерви, предмети особистої гігієни та одяг. Переваги цієї системи в тому, що всі товари вже перевірені тюремниками, відтак їх не треба здавати на перевірку. Окрім того, родичам в'язнів не треба витрачати час та гроші на дорогу. Товари можна буде оплатити банківською карткою.

"Якщо цей проект матиме успіх, у перспективі ми плануємо спробувати ще одну новацію – організувати листування родичів та близьких з ув'язненими за допомогою електронної пошти", – сказав начальник сектора зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю управління Державної пенітанціарної служби України в Дніпропетровській області Ярослав Костюченко.

Костюченко зазначив, що наразі магазин проходить тестування і вже скоро почне роботу в звичайному режимі.

ТСН

