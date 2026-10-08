ЗМІ встановили особи росіян, причетних до диверсії з українським літаком в Лейпцигу

Одним із координаторів операції був полковник ГРУ Денис Смолянинов.

Невдалу диверсію в аеропорту Лейпцига, де перебував український літак Ан-124 "Руслан", ймовірно, координувала безпосередньо російська військова розвідка, залучивши до її виконання кількох громадян Росії та Білорусі. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider та Der Spiegel, яке містить документи й інші дані, які, за твердженням авторів, підтверджують участь ГРУ в організації операції.

За даними розслідувачів, одним із координаторів операції був полковник ГРУ Денис Смолянинов. У січні 2026 року його помітили в Москві із російським торговцем зброєю Андрієм Усачовим. Усачов займався бізнесом із виробництва зброї та торгівлею нею. Згодом його компанія стала працювати з російськими силовими структурами, а сам він привернув увагу ГРУ завдяки досвіду у сфері безпілотників.

У липні Усачов зв'язався з Олегом Левушкіним – підприємцем із Пскова. У звичайному житті Левушкин був відомий як байкер і дрібний бізнесмен – він очолював невелику компанію, яка імпортувала чай, каву та спеції. Він мав громадянство Латвії, а отже, можливість безперешкодно в'їжджати до Євросоюзу. Крім того, він мав власну компанію в Сербії, що давало пристойний привід для поїздок у цей регіон. Саме це, на думку розвідувачів, робило його зручним для операцій ГРУ у Європейському Союзі. Він залучив і інших виконавців, які були безпосередніми виконавцями диверсії.

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Виконавці диверсії

Одним із них називають громадянина Білорусі Андрія Каршакова, який проживав у Росії. На його причетність вказали, зокрема, сліди на антені, яка використовувалась для посилення сигналу управління дроном. За даними розслідування, Каршаков міг бути причетним і до іншої диверсії – пожежі в магазині Leroy Merlin у польському Лодзі в липні 2024 року.

Тоді в магазині сталася пожежа, збитки оцінювали приблизно у 200 тисяч злотих. Польські ЗМІ не звернули особливу увагу на цей інцидент. А ось правоохоронці звернули увагу на двох підозрілих осіб, які побували у Лодзі у дні диверсії.

The Insider ідентифікував одного з них як Каршакова. Іншим фігурантом називають білоруса Максима Лапунова, він офіційно змінив собі прізвище, але користувався старим паспортом на ім'я Максима Колосова. Дані про його пересування свідчать, що незадовго до атаки в Лейпцигу він подорожував через Туреччину та Сербію. За даними джерел The Insider у правоохоронних органах однієї з європейських країн, Лапунов із високим ступенем ймовірності був у дні диверсії в Лейпцигу у Німеччині.

Водночас, розслідувачі не виключають, що в лейпцизькій диверсії були задіяні й інші учасники. Так, судячи з даних перетину кордону, Каршаков часто пересувався з трьома своїми спільниками, які проживають у Росії, білорусами: Романом Ковалевським, який перебуває в Росії на обліку за розбій і грабіж, В'ячеславом Айсіним та колишнім міліціонером Денисом Шульганом. Роль спільників Каршакова в лейпцизькій диверсії поки що не зрозуміла, але цікаво, що Айсін регулярно бував у Німеччині, зокрема у Лейпцигу.

Атака БПЛА у Лейпцигу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.

Американська розвідка вважає, що за появою вибухонебезпечного безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, ймовірно, стоїть російський уряд.

Німеччина впевнена, що Росія несе відповідальність за атаку дронів на аеропорт Лейпцига. Німеччина ухвалила рішення про розширення списку осіб, які перебувають під наглядом у зв’язку з гібридними загрозами. Також Берлін запропонує в ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до гібридних атак.

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