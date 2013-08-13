Рівень дитячої злочинності знизився на 36%

За перше півріччя 2013 року відбулося зниження майже на 36% кількості злочинів, скоєних дітьми (з 8786 за аналогічний період минулого року до 5650), у тому числі на 23,9% тяжких та особливо тяжких. Про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час ефіру на «Радіо-Ера ФМ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Це є результатом попереджувально-профілактичних заходів, які вживаються всіма органами влади в інтересах дитини», - сказав Павленко.

Разом з тим, зауважив він, президент поставив завдання вдосконалювати профілактичні виховні заходи щодо дітей, які є в конфлікті із законом або мають ризик вчинити правопорушення. Йдеться про створення такої системи виховання дітей, яка об’єднувала б навчально-виховний процес у закладах освіти, розвиток позашкільної освіти, забезпечення змістовного дозвілля дітей та соціальну роботу в цілому з сім’ями.

Як повідомляв Уповноважений з прав дитини, на виконання доручення президента спільно з Міністерством внутрішніх справ розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уповноважених органів внутрішніх справ із профілактики правопорушень серед дітей», в якому передбачається посилення відповідальності міліції щодо попередження та профілактики дитячої злочинності, недопущення порушення прав дітей, які вчинили злочин, стали жертвами чи свідками злочину.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 1 липня 2013 року стосовно дітей вчинено 6 149 кримінальних правопорушень, у тому числі 1 031 тяжке та особливо тяжке. Від протиправних діянь потерпіла 6 531 дитина, з них 1 891 віком до 14 років.