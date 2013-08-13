П’яний мисливець із рушниці вистрілив у голову односельцю

У селі Богданівка Волочиського району Хмельницької області 39-річний місцевий житель з рушниці вистрілив в голову 25-річному односельцю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 11 серпня близько 1:30 підозрюваний повертався з полювання і був у стані алкогольного сп’яніння. “Потерпілий намагався його відвести додому. На що той не навмисно вистрілив односельцю у голову”, - розповіла керівник прес-служби обласної міліції Інна Проник.

За її інформацією, чоловік стріляв із власної мисливської гладкоствольної рушниці марки «Іж-43» калібру 12 мм.

Проник зазначила, що проти мисливця розпочато кримінальне провадження за статями 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) і 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі потерпілий у тяжкому стані перебуває у Волочиській центральній районній лікарні.