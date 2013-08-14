У Херсоні міліція затримала наркодилера

У Херсоні міліція затримала місцевого жителя-наркодилера.

Як повідомили УНІАН у Секторі зі зв’язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області, наприкінці минулого тижня співробітники відділу з боротьби із міжнародними організованими злочинними групами УБОЗ УМВС у Херсонській області провели обшук у помешканні 34-річного херсонця.

У результаті обшуку виявлено і вилучено 28 поліетиленових пакетів (близько 600 грамів) порошку амфетаміну, 216 марок ЛСД, 6 грамів канабіса і 10 грамів гашишу.

Також було виявлено зброю: вогнепальний пістолет-револьвер «Ринг» калібру 9 мм.

За словами начальника УБОЗ УМВС у Херсонській області полковника міліції Гліба Мельниченка, вартість цих препаратів на «чорному ринку» становить приблизно 400 тис. грн.

Чоловіку оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Вилучені речовини і предмети направлено на експертизу.