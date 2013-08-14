МВС України відвідала делегація Федерального МВС Німеччини

Представники МВС України зустрілися з делегацією Федерального МВС Німеччини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зустріч відбулася з метою обговорення можливостей подальшої співпраці у сфері забезпечення громадської безпеки під час масових спортивних заходів. Українську сторону представляли начальник Управління масових та спортивних заходів ДГБ МВС України Олег Матвєйцов та начальник відділу безпеки спортивних заходів цього ж Департаменту Денис Мовчан.

Не менш важливим питанням було підбиття підсумків реалізації проекту технічної допомоги з боку Федерального МВС Німеччини для МВС України у забезпеченні безпеки Чемпіонату Європи з футболу ЕВРО-2012.

На початку зустрічі українські правоохоронці подякували представникам німецької делегації за технічну допомогу, тісну співпрацю упродовж минулих років та розповіли про основні моменти підготовки МВС до забезпечення безпечного проведення ЄВРО 2012.

- Для врегулювання практичних питань взаємодії МВС України з поліцією Німеччини було підписано окремий Меморандум про взаєморозуміння, - зазначив Олег Матвєйцов.

За словами правоохоронця, у період підготовки МВС до ЄВРО 2012 працівниками Міністерства використано та запроваджено досвід поліції європейських країн, набутий під час проведення футбольних чемпіонатів у 2006 (Німеччина) та 2008 (Австрія, Швейцарія) роках.

Варто зазначити, що відповідно до міжнародної поліцейської практики в МВС створено Міжнародний Центр поліцейського співробітництва, де під час турніру спільно працювали працівники міліції, іноземні поліцейські, представники центральних органів виконавчої влади, Міжвідомчого координаційного штабу при Президентові України.

Обмін інформацією під час проведення турніру здійснювався на трьох рівнях: відомчому, міжвідомчому та міжнародному, продовжив начальник управління. Для швидкого та точного обміну інформацією МЦПС був оснащений найсучаснішими технологіями зв’язку.

- Працівники підрозділу по зв’язкам з громадськістю були включені до складу Оперативного штабу. Це дозволяло не тільки інформувати громадськість про стан правопорядку, але й швидко реагувати на різні провокаційні повідомлення в ЗМІ, - підкреслив Олег Матвєйцов.

Начальник відділу безпеки спортивних заходів Денис Мовчан розповів представникам делегації про запровадження споттерства в ОВС. За його словами, після завершення ЄВРО 2012 керівництвом Міністерства внутрішніх справ прийнято рішення про проведення експерименту щодо запровадження в середовищі футбольних уболівальників роботи за принципами діяльності поліцейських споттерів, які працювали в Україні під час ЄВРО 2012.

Під час проведення ЄВРО 2012 в Україні відбулися три футбольні матчі за участю національної збірної Німеччини з футболу, два у Львові та один у Харкові. Загалом в Україні працювало 18 німецьких поліцейських, з яких 16 споттери. Вони надавали допомогу ОВС приймаючих міст та забезпечували обмін інформацією з офіцерами зв’язку своєї країни.

Наостанок зустрічі українські правоохоронці продемонстрували іноземним гостям фільм про результати Євро 2012. У свою сергу німецькі делегати подякували за організацію зустрічі й висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.

– Ми безмежно вдячні за прийом у вашому відомстві. А щодо результатів проведення Євро 2012, то ми приєднуємося до суспільної думки, що Євро 2012 було великим успіхом для України, - зазначив начальник штабу Федерального інспектуючого поліцій готовності федеральних земель Федерального МВС Німеччини, керівний директор поліції Дітер Бальцерек.