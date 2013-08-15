Харківський викладач, який випав із вікна вишу, залишив дві записки

За попередніми даними, харківський викладач, який випав із вікна вишу, скоїв самогубство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло чоловіка 14 серпня, близько 10:00, біля адмінбудівлі Харківського національного університету радіоелектроніки виявили його колеги.

Правоохоронці, які виїхали за викликом служби «102», встановили, що загиблим є 75-річний професор Харківського національного університету радіоелектроніки. За попередніми даними, він скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна власного кабінету, що знаходиться на 6 поверху будівлі.

Тіло померлого без наявних ознак насильницької смерті направлене до моргу для проведення подальших експертиз.

Інформацію про подію внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Розслідування проводить міліція, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Дзержинського району. Його хід перебуває на контролі прокуратури області.

Із власних джерел кореспондентові УНІАН стало відомо, що чоловік залишив дві передсмертні записки: одну виявили в його кабінеті, іншу – в кишені одягу. У передсмертній записні «він говорить, що стомився, нікого не звинувачує».

Відомо також, що нещодавно в професора померла жінка і він боляче переніс її смерть, був у депресії.

Останній раз чоловіка бачили колеги вчора ввечері, найімовірніше, він викинувся з вікна вночі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 14 серпня поруч із будівлею одного з ВНЗ виявили тіло викладача.