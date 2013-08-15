Сина Джемілєва відправлять етапом до Києва - джерело

Апеляційний суд Криму у четвер, 15 серпня, ухвалив рішення етапувати до Києва для проходження судово-медичної експертизи підозрюваного у вбивстві Хайсера Джемілєва - сина лідера кримськотатарського меджлісу, депутата парламенту країни Мустафи Джемілєва, повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, адвокат Джемилєва-молодшого Олександр Лісовий раніше, за повідомленням прес-служби меджлісу, подав апеляцію на ухвалу Київського райсуду Сімферополя про етапування, вважаючи, що поїздка до Києва потенційно може бути небезпечною для психічного здоров`я його підзахисного.

Лісовий пропонував провести експертизу в Криму за участі фахівців Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії і наркології Міністерства охорони здоров`я.

Апеляційний суд залишив рішення Київського райсуду в силі. Термін виконання постанови визначено до 25 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний кримчанин Февзі Едемов - будівельник, який часом допомагав родині лідера меджлісу.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У червні підозрюваного помістили до психіатричної лікарні в Сімферополі для проходження судово-психіатричної експертизи, а потім знову перевели до СІЗО. За даними ЗМІ, встановити ступінь осудності Хайсера Джемілєва медики не змогли.

За інформацією Мустафи Джемілєва, його син у 2008 році лікував психічний розлад у клініці у Туреччині. Також, за словами батька, Хайсер пробував марихуану.