В Україні меншає правопорушень, пов’язнаних із обміном валюти

Українці в 2013 році менше порушують законодавство про валютні операції.

Про це в ефірі телеканалу БТБ повідомив начальник відділу департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Володимир Федорук.

За інформацією Федорука, цього року було зафіксовано 477 порушень правил про валютні операції , що втричі менше, як за той самий період минулого року.

Він додав, що суди вже розглянули більше половини справ, кожен п’ятий порушник вже притягувався до відповідальності за цей вид злочину.

Федорук також переконаний, що причинами рецидивів є замале покарання - максимальний штраф за порушення обмінно-валютного законодавства -748 грн.

Він також застеріг громадян від спроб обмінювати гроші у вуличних міняйлів чи у вуличних пунктах обміну, принаймні обов’язково вимагати від останніх ліцензії та відповідної угоди з банком про право обміну.

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