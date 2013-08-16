У Запоріжжі розстріляли кортеж «смотрящего» по регіону

У Запоріжжі невідомі з автоматів розстріляли кортеж Євгена Анісимова, впродовж останніх кількох років відомого як «смотрящий» по Запорізькому регіону.

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, інцидент стався сьогодні вночі в Орджоникідзевському районі Запоріжжя – на повороті вул. Немировича-Данченка на Набережну, між готелем «Шератон» і рестораном «Рибальський стан».

«Коли два автомобілі, в яких перебував Анісимов з охороною, вимушено знизили швидкість під час спуску на Набережну, по одному з них відкрили вогонь з 2 автоматів. Ні Євген Анісимов, ні ті, хто знаходилися в другому автомобілі, в результаті події не постраждали», - розповіли в міліції.

За словами співрозмовника агентства, виїхавши на місце події, співробітники правоохоронних органів виявили в районі місця скоєння злочину 2 автомати АКМ і 3 порожніх автоматних «ріжка».

Інформацію про стрілянину в районі Набережної УНІАН офіційно підтвердив прокурор Запорізької області Олександр Кирилюк.

«Інцидент мав місце. Подію кваліфіковано і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 115 Кримінального кодексу України – «Замах на вбивство, вчинений групою осіб за попередньою змовою», - повідомив Кирилюк.

Розслідування обставин інциденту проводить слідче управління ГУ МВС України в Запорізькій області під процесуальним контролем прокуратури Запорізької області.