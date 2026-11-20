Ураження відбулося за 1 тисячу кілометрів від лінії фронту.

Сили оборони України 19 листопада уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram, це один із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба".

"Підтверджено ураження трьох резервуарів РВСПА-50000 на території НПС "Калейкіно-1", це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у РФ. Один із них загорівся, два інші пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

Як роз’яснили у Генштабі, цей удар зачіпає весь нафтовий ланцюг, а не окремий об'єкт.

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"У "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів РФ, а звідси вона йде на нафтопереробні заводи та в систему "Дружба". Через такі вузли кремль перетворює нафту на гроші для війни", - наголошується у повідомленні.

Також в Генштабі заявили, що масштаб втрат видно з того, що стоїть за абревіатурою. Зокрема, кожен РВСПА-50000 – це сталева споруда діаметром близько 60 метрів і заввишки з шестиповерховий будинок, розрахована на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. "Усередині є плавучий понтон, який лежить на поверхні нафти й стримує її випаровування. На один такий резервуар ідуть сотні тонн сталі. Його місяцями зводять на спеціальному фундаменті, пояс за поясом зварюють стінки, а потім випробовують водою. Купити чи відновити таку конструкцію за день неможливо, а тут під ударом опинилися одразу три", - наголошується у повідомленні.

Підтвердження наслідків попередніх уражень

Також зазначається, що на Ільському НПЗ у Краснодарському краї, ураженому 18 листопада, знищено один резервуар РВС-5000 і пошкоджено ще вісім – сім РВС-5000 та один РВС-1000.

Крім того, пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних і одну складську будівлю. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Що цьому передувало

За даними Reuters, ураження російських НПЗ українськими дронами призвели до скорочення сукупних обсягів переробки нафти в Росії на 45% порівняно з показниками кінця жовтня.

Водночас, за даними The Financial Times, українські удари по російським НПЗ перетворили цю "країну-бензоколонку" на великого покупця пального -морський імпорт Росії бензину в жовтні сягнув 390 тисяч тонн.

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