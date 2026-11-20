Встановити конкретне джерело походження металу так і не вдалося.

Вчені встановили, що кинджал із гробниці Тутанхамона виготовлений із заліза, яке має метеоритне походження.

Як пише forschung-und-wissen.de, кинджал було виявлено у 1925 році серед похоронних пелен мумії Тутанхамона; ключові дослідження складу металу було проведено у 2016 та 2022 роках. Вміст нікелю та кобальту в лезі настільки великий, що його походження з залізного метеорита вважається доведеним фактом.

Тутанхамон правив у XIV столітті до нашої ери – в епоху пізньої бронзової доби. У той час залізо в долині Нілу було рідкістю, тоді як мідь, бронзу та золото тут обробляли вже давно. Широке використання виплавленого заліза у східному Середземномор’ї почалося лише приблизно після 1200 року до нашої ери. Таким чином, царський кинджал належить до тієї епохи, коли якісне залізне лезо було чимось винятковим навіть для фараона.

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Нікель і кобальт вказують на залізний метеорит

У 2016 році було проведено дослідження, яке дозволило встановити походження металу за допомогою портативного рентгенофлуоресцентного аналізу. Дослідники вивчили дві ділянки клинка, відкалібрувавши отримані дані за результатами аналізу одинадцяти відомих залізних метеоритів та одинадцяти сертифікованих зразків сталі.

Було встановлено вміст нікелю – 10,8 ± 0,3 мас. % – та кобальту – 0,58 ± 0,04 мас. % (вимірювання концентрації, що показує, скільки грамів речовини міститься в 100 грамах усієї суміші). Таке співвідношення цих двох елементів також характерне для залізних метеоритів. Згідно з даними, наведеними в дослідженні, в історичному залізі, отриманому з земних руд до XIX століття, частка нікелю становила менше 4 %, тоді як у залізних метеоритах вона часто коливається від 5 до 35 %. У сукупності ці показники є вагомим хімічним доказом позаземного походження заліза.

При цьому, на думку дослідників, які працювали у 2016 році, висока якість виготовлення клинка, що відрізняється дивовижною рівномірністю форми, свідчить про значний досвід майстрів у роботі з цим незвичайним матеріалом. Метеоритне залізо не потребувало виплавки з руди, однак через свій природний склад і можливі крихкі включення воно піддавалося обробці лише з певними обмеженнями.

Аналіз 2022 року: реконструкція процесу кування

У 2020 році друга група дослідників вивчила кинджал у музеї. На підставі збереженої кристалічної структури та втрати сірки дослідники дійшли висновку, що метал піддавався нагріванню, а потім куванню. Температура під час обробки сягала щонайменше 700 °C, але не перевищувала 950 °C. При сильнішому нагріванні, як вважають автори, виявлені ними структурні особливості були б зруйновані або істотно змінені.

Конкретний метеорит залишається невідомим

Хімічний склад клинка Тутанхамона однозначно вказує на його зв’язок із залізними метеоритами, однак цього недостатньо для ідентифікації якогось конкретного метеоритного падіння. Багато метеоритів містять схожі частки нікелю та кобальту, до того ж структура металу була змінена в процесі кування. Невідомі ані місце знахідки метеорита, ані торговий шлях, яким потрапив вихідний матеріал. Достовірно встановлено лише позаземне походження заліза.

Раніше УНІАН повідомляв, що уламки метеоритів можуть коштувати дорожче, ніж золото. Залежно від їхнього походження та характеристик ціни можуть сягати до 5000 євро за грам.

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