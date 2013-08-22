Рада має ухвалити закон про мирні зібрання, - Лутковська

Врегулювати відносини учасників мирних зібрань і міліції може лише закон про свободу мирних зібрань, вважає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

«Тут є проблема у відсутності закону про мирні зібрання. Закону, який, по суті, має стати другою цивільною Конституцією для громадян України, тому що це можливість відстояти свою позицію, заявити про свою позицію. Це, власне, право, яке пов’язане з правом на свободу вираження поглядів, так само конституційним правом. Але на сьогоднішній день крім того, що ми маємо конституційну норму, яка гарантує таке право, тим не менш ми не маємо механізму реалізації», - пояснила омбудсмен в ефірі «5 каналу», пише zaxid.net.

Відтак, за її словами, через це на сьогодні немає норми, яка б встановлювала, як саме мала б діяти міліція: «Коли застосовувати силу, а коли ні, коли мирне зібрання переходить межу мирного і стає немирним зібранням, як має діяти міліція в такому випадку. Яким чином зберегти можливість провести контрзібрання, якщо воно проводиться в тому ж самому місці і в той самий час, при тому, що інші особи так само мають право на вираження протилежної точки зору».

«Я дуже розраховую, що парламент цього скликання нарешті зможе знайде в собі сили і, власне, прийме закон, який забезпечить можливість реалізації цього права. Тоді ми з вами не будемо говорити про ті чи інші дії міліції, про ті чи інші дії інших осіб, які не можуть реалізувати своє право, або навпаки реалізовують своє право з перевищенням тих можливостей, які є. Ми будемо чітко знати, хто і як діє, і будемо чітко розставляти акценти», – наголосила омбудсмен.