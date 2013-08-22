Голову сільради звинувачують у спробі зґвалтування

Голова однієї з сільських рад Млинівського району Рівненської області підозрюється у спробі зґвалтування місцевої мешканки.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко, до міліції з цього приводу звернувся чоловік жінки.

За словами жінки, 47-річний сільський голова ввечері 21 серпня підвозив її до дому. Біля села він зупинив машину та намагався здійснити спробу зґвалтування. Жінці вдалося втекти.

На даний час, за словами Лисенко, сільський голова відмовився давати пояснення, посилаючись на своє конституційне право.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Проводиться розслідування.