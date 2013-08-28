Захарченко: Аналіз звернень громадян засвідчив довіру до міліції

Аналіз звернень громадян засвідчив довіру до міліції. Про це глава МВС Віталій Захарченко написав у своєму блозі.

Він також зазначив, що лише незначна частина звернень громадян стосуються компетенції органів внутрішніх справ. Кількість скарг на роботу міліції та подяк за сумлінне виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків є приблизно однаковим.

«Завершився перший етап започаткованих мною виїзних прийомів громадян, під час проведення яких кожна людина могла прийти і поскаржитися на будь-які відомі їй порушення законності», – цитує Віталія Захарченка управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Очільник правоохоронного відомства особисто провів декілька таких прийомів громадян. Подібні зустрічі з людьми у всіх регіонах держави також провели заступники глави МВС та представники апарату відомства.

«Слід відзначити, що з досить великого масиву звернень громадян (а їх надійшло понад 950), лише 51 стосуються саме неправомірних дій з боку працівників органів внутрішніх справ. Це становить трохи більше 5% від загальної кількості. Приблизно такою ж є й кількість подяк працівникам міліції», – йдеться у повідомленні.

Віталій Захарченко зазначив, що більшість скарг, що прозвучали, стосуються порушень, допущених під час розслідування кримінальних справах у минулих роках. Деякі з цих порушень мали місце 6-7 років тому.

Однак більшість піднятих заявниками питань не стосуються компетенції МВС. Серед них – підвищення розміру пенсії, поліпшення статусу ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, побутові негаразди тощо.

«На мою думку, той факт, що люди з усіма своїми проблемами звертаються до міліції, свідчить про довіру громадян до нас. І в першу чергу – жителів сільської місцевості, для яких дільничний інспектор міліції – найближчий представник влади і чи не найперший помічник», – наголосив міністр внутрішніх справ України.