Шахрай ошукав 8 автовласників майже на 3 млн грн

У Севастополі 31-річний шахрай ошукав 8 автовласників на загальну суму близько 2,8 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.

Встановлено, що місцевий житель протягом 2012-2013 років на території Гагарінського району заволодівав чужим майном в особливо великих розмірах.

Зокрема, перебуваючи на майданчику одного з розташованих у Гагарінському районі міста автосалонів, шахрай під приводом надання послуг з продажу автомобіля запропонував потерпілому залишити на території вказаного майданчика автосалону автомобіль BMW, правоустановчі документи на машину (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і нотаріальну довіреність), а також комплект ключів до авто нібито з метою надання потенційному покупцеві можливості оглянути автомобіль і проїхати на ньому.

При цьому він запевнив потерпілого у тому, що автомобіль буде продано в найстисліші терміни і не менш як за 23 тис. дол.

Зловживаючи довірою потерпілого, зловмисник незаконно оволодів автомобілем. Таким чином правопорушник ошукав вісьмох потерпілих на загальну суму близько 2,8 млн грн, поінформували в міліції.

На сьогодні органом досудового розслідування шахрай оголошено у розшук.

Водночас, за інформацією, що є у міліції, правопорушник може продовжувати свою злочинну діяльність на території інших регіонів країни. Крім того, він може бути причетним до скоєння подібних кримінальних правопорушень, з приводу яких до теперішнього часу потерпілі не зверталися у правоохоронні органи, наголошується в повідомленні.

Слідчим відділенням Гагарінського районного відділу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України, відкрито кримінальне провадження.