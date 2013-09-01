Міліція відкрила провадження щодо побиття журналіста ДАІшниками

Печерське районне управління столичної міліції відкрило кримінальне провадження за фактом побиття під Києвом співробітниками ДАІ журналіста телеканалу ТВі Віктора Міняйла.

Як повідомили УНІАН в ГУМВС України в Київській області, саме до цього райуправління після інциденту звернувся із заявою журналіст.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень), яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, інспекція з особового складу МВС розпочала службову перевірку для з’ясування всіх обставин», - зазначили у міліції.

«МВС зацікавлене в повному та об’єктивному розслідуванні вказаного інциденту», – йдеться у повідомленні.

31 серпня о 8:00 у селі Круглик Києво-Святошинського району співробітники ДАІ спецпідрозділу «Кобра» зупинили автомобіль і побили редактора програми «Авто мандри» (ТВі) Віктора Міняйла, забравши у нього 2 тисячі гривень.