Хасидів в Умані охороняє 420 міліціонерів

В Умані під час святкування нового року понад 420 працівників міліції забезпечують охорону громадського порядку. Створено дві слідчо-оперативні групи та три групи документування можливих правопорушень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

З метою підвищення рівня охорони громадського порядку і безпеки навколо могильного комплексу запроваджено систему перевірки та пропуску до району компактного перебування паломників, а також до приміщення синагоги та на могилу цадика Нахмана.

Як зазначають в міліції, організоване прибуття прочан у країну розпочалося з 1 вересня, в основному повітряним транспортом, після чого паломники автотранспортом переїхали до Умані.

«Нині в Умані перебувають понад 27 тис. паломників-хасидів із 15 країн світу. Вони розселені в державному та приватному секторах м. Умані», – зазначають міліціянти.

Обстановка контролюється.