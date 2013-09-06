На території Київводоканалу знайшли 3 мільйони кущів коноплі

Правоохоронці за літо викрили майже 400 гектарів посів коноплі. Переважно це присадибні ділянки та території підприємств чи організацій.

Найбільше дармового зілля росте на території мулових майданчиків «Київводоканалу». Правоохоронці нарахували там приблизно три мільйони кущів, що еквівалентно мільярду гривень.

За законом, власників землі, на які ростуть наркотичні трави, карають, а зілля спалюють. Проте повністю побороти наркотичний самосій не вдається.

У «Київводоканалі» пояснюють, щоб обмежити доступ до поля, вони обкопують краї на 6 метрів. Однак мисливців за дармовим зіллям це не спиняє, і про це поле знає чи не кожний "планокур".

Проте, зазначимо, «Київводоканал» вже придумав, як із цим боротися. У ході реконструкції, яка намічена на найближче майбутнє, мулові майданчики зникнуть разом із коноплею.

ТСН