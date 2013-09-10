На Житомирщині родина торгувала наркотиками

Працівники Коростенського міськвідділу міліції Житомирської області викрили організовану злочинну групу наркоторговців, яка складалася з трьох чоловік - членів однієї родини.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, факти розповсюдження наркотичних засобів у парках, розважальних закладах, місцевих кафе Коростеня та району міліція зафіксувала півроку тому.

Оперативники придбали у наркоторгівців наркотики, вдавши себе за покупців. За висновками експертів, закуплена речовина виявилася екстракційним опієм – наркотичним засобом, що використовується ін’єкційними споживачами наркотиків.

Вже у ці вихідні правоохоронці провели другий етап закупівлі великої партії наркотиків та затримали фігурантів злочинної групи. Вартість вилученого опію за цінами чорного ринку становить близько 10 тисяч гривень.

До складу злочинної групи входили 50-річний житель Коростенського району, який уже був раніше засуджений за вчинення аналогічного злочину, та його дорослі син з донькою. 25-річного сина, як головного постачальника наркотиків, наразі затримано. Стосовно двох інших фігурантів вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування за ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.