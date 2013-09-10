В Україні проведуть змагання з плавання серед поліцейських

У місті Дніпропетровську в спортивному комплексі «Метеор» з 10 по 14 вересня цього року стартує 14 чемпіонат Європи з плавання серед поліцейських. Участь у чемпіонаті прийматимуть 137 спортсменів з 14 країн Європи.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Захід проводиться під егідою міністерства внутрішніх справ України, Європейського спортивного союзу поліцейських та Центрального спортивного клубу міліції.

Нагадаємо, в 2009 році в Іспанії на 13 чемпіонаті Європи з плавання серед поліцейських збірна команда МВС України виборола друге загальнокомандне місце.