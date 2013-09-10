Відносно засуджених виправної колонії відкрито провадження

Відносно засуджених Стрижавської виправної колонії №81, які у серпні оголошували голодування, порушено кримінальне провадження за дезорганізацію роботи установ виконання покарань.

Як повідомила УНІАН прес-служба управління ДПтС України у Вінницькій області, у результаті службової перевірки управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області стосовно інформації про нібито неправомірні дії адміністрації Стрижавської виправної колонії (№81), встановлено, що інформація не відповідає дійсності: знущання, побиття та неналежні умови тримання засуджених не підтверджуються.

Крім працівників обласного управління, виправний заклад також відвідали з перевіркою представники прокуратури Вінницького району, Міжнародного комітету захисту прав людини та члени спостережної комісії Вінницької райдержадміністрації. У ході інспектування було здійснено комісійний медичний огляд на наявність тілесних ушкоджень засуджених Бачинського та Косована. Останній нібито має численні тілесні ушкодження від жорстокого побиття трубами і перебуває в критичному стані. Під час огляду жодних тілесних ушкоджень, про які зазначено в інформації, не виявлено, про що складено відповідні акти та зафіксовані фото. Скарг на погіршення стану здоров`я від засуджених не надходило.

30 серпня Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області закрито кримінальне провадження за заявою про нанесення тілесних ушкоджень засудженому Косовану.

Також у ході перевірки встановлено, що один із засуджених намагався дезорганізувати діяльність виправної установи шляхом підбурювання інших засуджених до протиправних дій (відмова від вживання їжі та написання безпідставних скарг на дії адміністрації) і протидії адміністрації, переслідуючи особисту вигоду. Четверо із засуджених погодились це зробити - відмовились від приймання їжі та наполягали, що їм загрожує небезпека. Засуджених-підбурювачів було попереджено про протиправність їх дій та пагубність голодування для їхнього здоров’я.

Матеріали щодо протиправних дій засуджених були направлені в прокуратуру Вінницького району та Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.392 КК України як дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, та караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

У ході перевірки організації харчування осіб, позбавлених волі, встановлено, що продукти харчування та процес приготування їжі здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних документів.

Продовольчий склад установи має належний запас основних продуктів харчування. Скарг від засуджених на організацію харчування та якість приготовлених страв не має.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Вінницького району в серпні було розпочато перевірку за фактом оголошення голодування окремими в`язнями Стрижавської виправної колонії № 81.

Засуджені, які раніше здійснювали господарське обслуговування колонії, висловили побоювання щодо свого життя і здоров`я з боку інших засуджених і оголосили голодування.

20 серпня 2013 року одним із засуджених до прокуратури Вінницького району подана заява про заподіяння йому тілесних ушкоджень іншими засудженими. Дана заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за даним фактом проводиться досудове розслідування Вінницьким райвідділом УМВС України у Вінницькій області.

Інших фактів заподіяння тілесних ушкоджень ув`язненим не встановлено.