В МЗС України немає інформації про затримання у США Мельника

У Міністерства закордонних справ України немає інформації про затримання у США колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За повідомленням консульських установ України у США, жодної інформації щодо затримання згаданого громадянина до посольства і консульських установ України не надходило”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що якщо громадянина України арештовують в іншій країні, МЗС надає громадянину консульсько-правову допомогу. Крім того, згідно з Віденською конвенцією, держави перебування мають повідомити консульську установу про факт затримання громадянина України.

“Станом на сьогодні такої інформації до наших консульських установ не надходило”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтверджує МЗС, що Мельник перебуває в США, Перебийніс сказав: “Ми не можемо підтвердити це, оскільки МЗС не має інструментів для того, щоб перевірити, в якій державі перебуває той чи інший громадянин України”.

За його словами, в даному випадку співпраця здійснюється на рівні відповідних органів України і США, які мають повноваження звертатися напряму до свої колег щодо затримання чи розшуку громадян, які перебувають в розшуку в України, або по лінії Інтерполу.

Як повідомлялося, 9 вересня газета ”Коммерсантъ Украина” з посиланням на джерело в дипломатичних колах написала, що Мельник перебуває в США, де він був затриманий американською поліцією ще в серпні.

Співрозмовники газети в МВС зазначили, що оскільки між Україною й США немає договору про екстрадицію, добитися видачі Мельника буде складно.

Згодом в МЗС України повідомили, що перевіряють інформацію ЗМІ про перебування колишнього ректора Мельника у США.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

7 серпня на Мельника надягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.