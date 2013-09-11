Загони, які охороняли порядок під час паломництва, покинули Умань

Зведені загони УМВС в Черкаській області та Управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, які охороняли громадський порядок та забезпечували безпеку в Умані Черкаської області під час святкування хасидами іудейського нового року, 10 вересня покинули місто.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, з 31 серпня 428 працівників міліції з числа працівників апарату УМВС, стройових підрозділів, фахівців вибухотехнічної служби МВС, кінологів, співробітників ”Беркута” забезпечували громадський порядок та безпеку хасидів в Умані.

За словами керівника зведеного загону правоохоронців Олега Керевича, міліціонери справилися на «відмінно» - громадський порядок та безпеку в місті було забезпечено. Окрім співробітників черкаської міліції до охорони громадського порядку були залучені і ізраїльські поліцейські, які врегульовували цивільно-правові відносини між паломниками-хасидами та уманчанами, надавали консультаційно-правову допомогу.

На урочистому шикуванні, присвяченому завершенню несення служби під час святкування паломниками-хасидами Рош-га-Шани, командир зведеного загону подякував міліціонерам за бездоганну службу. Наказом начальника УМВС в Черкаській області, правоохоронцям, які брали участь у заходах, заохочено присвоєнням чергових спеціальних звань та грошовими винагородами.

Подякував за допомогу місту під час перебування тут хасидів і міський голова Умані Юрій Бодров, який нагородив п’ятьох працівників міліції почесними грамотами.

Також вчора покинув Умань і зведений загін Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, за період паломництва фахівці ДСНС залучалися для ліквідації пожеж 5 разів. Усі випадки – порушення правил безпечного поводження з вогнем. Так, у 4 випадках – виклики були через приготування шашликів на балконах житлових квартир. Ще в одному випадку було задимлення - хасиди намагалися смажити шашлики прямо у квартирі. 3 вересня працівники водолазної служби врятували паломника, який ледь не потонув на місцевому кар’єрі.

У період паломництва, на місці дислокації зведеного загону УДСНС у Черкаській області в Умані було зосереджено 14 одиниць пожежної та спецтехніки. Кількість особового складу складала 89 чоловік, серед яких рятувальники, сапери, водолази, хіміки. На стаціонарних постах та у патрулях в цей період цілодобово знаходилися 19 рятувальників із підрозділів УДСНС області.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 10 вересня Умань вже покинуло більше 27 тис. хасидів. Вони поїхали автобусами та автомобілями до аеропортів Києва, Одеси та Вінниці. Залишилось тільки 300 осіб, які мають поїхати 11 вересня.

До Умані цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. паломників з 16 країн.

Довідка УНІАН. Засновник брацлавського (бресловського) хасидизму Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Раббі Нахмана (Брацлавського) - одна із найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.