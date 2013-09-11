У Чернівцях скоєно озброєне пограбування банку

11 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих у масках пограбували банк у центрі Чернівців. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

Встановлено, що о 16:15 до одного з відділень чернівецьких банків зайшли двоє невідомих та погрожуючи фізичною силою і предметом схожим на пістолет заволоділи грошима у сумі близько 20 тис. грн. Після чого зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення та затримання злочинців.

Правоохоронці звертається до можливих очевидців даної події з проханням повідомити про будь-яку корисну інформацію на спецлінію «102».