На Житомирщині міліціонери зупинили роботу 7 незаконних кар’єрів

На Житомирщині на цьому тижні правоохоронці зупинили роботу 7 незаконних кар’єрів з видобутку піску в Житомирському, Коростишівському, Радомишльському та Червоноармійському районах.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, роботу незаконних кар’єрів викрили працівники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Житомирській області.

Незаконна підприємницька діяльність була організована на земельних ділянках, отриманих у користування під приводом ведення сільського чи рибогосподарства або ж «зеленого» туризму. Натомість, як зафіксували оперативники, на цих територіях активно працювала важка техніка та йшов видобуток надр. Жодних дозвільних документів на ведення такого виду підприємницької діяльності правоохоронцям не надали.

За попередніми оцінками експертів, завдані державі та місцевим громадам збитки сягають сотень тисяч гривень. Нині їх з’ясовують екологи.

Також оперативниками встановлені замовники сировини, яка за фіктивними документами потрапляла на підприємства будівельного профілю Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Зараз міліцією відпрацьовуються точні схеми, за якими відбувалась реалізація.

Виявлені підпільні кар’єри, що працювали на території 4 районів області, нині закриті.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

У ході слідчих дій, у тому числі обшуків, вилучено матеріальних цінностей та знарядь вчинення злочинів на загальну суму близько 1 млн гривень.

Організаторам підпільних підприємств загрожують значні штрафні санкції або ж позбавлення волі до трьох років.