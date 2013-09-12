У Сумах в ДТП постраждало 16 осіб. Фото

В Сумах близько 7:00 на перехресті вулиць Ільїнська та Чорновола сталась дорожньо-транспортна пригода – зіткнулись автомобіль Geely та маршрутне таксі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, водій легковика віз свого батька до Сумської обласної лікарні на обстеження. У результаті зіткнення загинуло дві жінки – пасажирки маршрутки, 14 інших пасажирів «швидкою» доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різної ступені тяжкості. Пасажир автомобіля «Geely» доставлений в лікарню в тяжкому стані.

Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом УМВС області. Попередньою перевіркою встановлено, що ДТП сталась з вини водія автомобіля «Geely».



Фото: МВС України

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами».