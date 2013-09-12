У МВС розпочався новий навчальний рік

У Міністерстві внутрішніх справ України розпочався новий навчальний рік. У програмі підготовки – теми занять, в які увійшли основні положення Конституції України, антикорупційного законодавства, нового Кримінального процесуального кодексу. Крім того, в центрі уваги – практична сторона підготовки: навчальні стрільби та спортивні заняття.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У стрілецькому тирі МВС щоденно проводяться практичні заняття з вогневої підготовки з особовим складом структурних підрозділів відомства.

Під час таких занять увага працівників міліції зосереджується на вивченні основ стрільби з вогнепальної зброї, удосконаленні навичок безпечного поводження з нею та правомірного її застосування.

Крім того, правоохоронці засвоюють навички стрільби в реальних умовах: швидкісного приготування до застосування зброї та ведення влучного вогню по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений час та в русі.



Фото: МВС України

У Будинку фізичної культури та спорту МВС проводяться заняття як із фізичної підготовки, так із рукопашного бою. Ці заняття мають на меті формування навичок застосування заходів фізичного впливу, необхідних для виконання поставлених перед міліцією завдань.

Для кваліфікованого проведення занять залучаються фахівці кафедр вогневої та спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ.