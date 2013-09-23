Посадовець вимагав 10 тис. грн за посвідчення гірника

Працівники слідчого управління ГУМВС України у Луганській області спільно з УБОЗ у процесі здійснення негласних слідчих дій викрили у вимаганні хабара директора групового навчального пункту одного з вугільних підприємств Луганської області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області.

Посадовець вимагав 10 тис. грн неправомірної вигоди і отримав частину грошей (2 тис. грн) за видачу посвідчення про отримання спеціальності гірника очисного забою, необхідного для подальшого працевлаштування на роботу на шахту.

Гроші, отримані в якості неправомірної вигоди, вилучені співробітниками міліції.

Наразі даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 4 ст. 368 КК України.

Проводиться досудове розслідування.