У Херсоні затримали шахраїв, які обдурили 140 громадян

Молодики реалізовували на Інтернет-аукціонах неіснуючий товар. Постраждали від дій шахраїв жителі усіх регіонів країни. За попередніми даними, за час зайняття таким видом діяльності підозрювані отримали прибуток на 400 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Заснували такий «бізнес» 35-річний житель Автономної Республіки Крим та житель Запорізької області. Останній вже мав проблеми з законом: має судимість за скоєння шахрайств та оголошений у розшук в Російській Федерації за скоєння аналогічних злочинів.

Чоловіки на одному з Інтернет-аукціонів створювали облікові записи (акаунти) та проводили на них аукціони з продажу різноманітного неіснуючого товару. Оплату за товар вони отримували виключно шляхом безготівкових розрахунків на картки одного із комерційних банків України.

Аби приховати свою злочинну діяльність, молодики при проходженні реєстрації у якості продавця товару зазначали анкетні дані, ідентифікаційні коди, місця проживання та номери банківських карток сторонніх осіб. Цю інформацію їм передавали з місць позбавлення волі.

За словами начальника Управління МВС України в Херсонській області Валерія Літвіна, для реєстрації кожного нового акаунту шахраї винаймали квартири з доступом у мережу Інтернет у різних містах України: Сімферополі, Алушті, Каховці, Новій Каховці, Мелітополі, Нікополі, Євпаторії, Одесі та Херсоні. Також, для того щоб приховати свої особисті дані, під час оренди кожної наступної квартири надавали власникам помешкання підроблені паспорти.

«Крім того, при кожній реєстрації на Інтернет-аукціоні шахраї використовували нові комп’ютери та користувались послугами понад 10 Інтернет-провайдерів різних регіонів України», – зазначив начальник міліції Херсонщини.

На теперішній час встановлено 140 потерпілих осіб з усіх регіонів України. За результатами проведення санкціонованих обшуків було вилучено автомобіль, 9 одиниць комп'ютерної техніки, 5 модемів та WiFi-роутерів, 26 мобільних терміналів, 11 стартових пакетів операторів мобільного зв’язку, 18 флеш-накопичувачів, 19 платіжних банківських карток, платіжні та інші документи, готівкові кошти на суму 15 тисяч гривень, документи з ознаками підробки (посвідчення водія та паспорт громадянина України). Загальна орієнтовна сума вилученого становить більше 100 тисяч гривень.

Слідчим управлінням УМВС за матеріалами відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС проводиться розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.