Нотаріуси отримають доступ до реєстрів нерухомості

Нотаріуси і державні виконавці з 14 жовтня отримають доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і Державного реєстру обтяжень нерухомого майна.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) із посиланням на наказ Міністерства юстиції від 26 липня 2013 року №1538/5.

«Надання можливості нотаріусам отримувати інформацію з цих реєстрів значно спростить процедуру реєстрації нерухомості нотаріусами, оскільки не потрібно буде надсилати запити в реєстраційні служби, щоб отримати необхідні дані про об`єкт нерухомості, як це відбувається зараз.

Вони зможуть самостійно здійснювати відповідні пошуки, що заощадить час, як нотаріусів, так і громадян. Це також дасть можливість мінімізувати шахрайські прояви з боку тих, хто має намір зареєструвати майно. Так, скажімо, оформляючи спадок, нотаріус зможе самостійно перевірити наявність прав власності, обтяжень або іпотеки на цей об`єкт нерухомості», - цитує прес-служба голову Укрдержреєстру Дмитра Ворону.

При цьому держвиконавці зможуть користуватися інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна і Державного реєстру іпотек під час примусового виконання рішень.

У прес-службі Укрдержреєстру також нагадали, що наразі при здійсненні нотаріальних дій нотаріуси направляють запити до органів держреєстрації прав для перевірки інформації про об`єкт нерухомого майна в реєстрах.

Як повідомляв УНІАН, у серпні поточного року Міністерство юстиції розробило й внесло на розгляд Кабінету міністрів проект закону «Про внесення змін до деяких законів України про надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно». Законопроектом пропонувалося розширити повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема – дозволити нотаріусам нарівні з держреєстраторами надавати населенню виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.