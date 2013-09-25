За оцінками водіїв, стан доріг впливає на безпеку на автошляхах

За оцінками водіїв, стан дорожнього покриття, культура поведінки водіїв та пішоходів найбільше впливають на безпеку на українських автошляхах.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, посилаючись на дані опитування водіїв щодо їх ставлення до рівня безпеки та причин аварійності на автомобільних шляхах України, яке провів КМІС.

«За оцінками водіїв, найбільше на безпеку руху впливає стан дорожнього покриття, культура поведінки водіїв та пішоходів, робота дорожніх служб, розмітка дороги та регулювання дорожнього руху», - сказав Паніотто.

За його словами, на думку респондентів, діяльність ДАІ, штрафи та стан зовнішнього середовища (реклама, вивіски тощо) найменше впливають на безпеку руху.

Крім того, водії вказали, що найбільше на можливість виникнення аварійної ситуації на дорозі впливає розмова по телефону під час керування транспортним засобом, наявність людей на проїжджій частині, а найменше - налаштування автомобільного радіоприймача та розмови з пасажиром в салоні.

Коментуючи отримані результати опитування, президент Асоціації безпеки дорожнього руху Михайло Берлін зазначив, що ”ситуація з кількістю травмованих і загиблих на дорогах України вкрай складна і не покращується”. Він зазначив, що таку кількість ДТП із тяжкими наслідками, яка є сьогодні в Україні, європейські держави мали 30-40 років тому, але через вжиття нових заходів значно зменшили, а отже нам треба брати їхній досвід. У контексті цього Берлін нагадав, що згідно з статистичними даними, в нашій країні на 100 тисяч населення приходиться від 12 до 15 загиблих у ДТП, у той час як у Німеччині чи Голландії - від 4 до 6 осіб. При цьому Берлін зауважив, що 70 відсотків загиблих - чоловіки у віці до 50 років. ”Тобто, це люди працездатного віку. А за даними Світового банку, через такі ДТП Україна щороку втрачає близько п’яти мільярдів доларів”, - наголосив він.

За словами Берліна, зараз є очевидним, що існуючі заходи адміністративного впливу на порушників мало вливають. Більше того, через корупційність ДАІ вони себе вичерпали і треба винаходити та вводити нові засоби впливу. Серед таких, на думку Берліна, можуть бути впровадження великих сум компенсацій, які винуватець ДТП має сплатити постраждалим.

Крім того, слід більш уважно підходити до проектування автодоріг, оскільки проведений асоціацією аудит функціонування лише однієї дороги ”Київ-Чоп”, яке є однію із сучасних в Україні, показав, що ще на стадії її проектування були закладені помилки, які зараз призводять до великої кількості автопригод на ній.

У свою чергу генеральний директор Української маркетингової асоціації Ірина Лилик зазначила, що наразі завершується ще декілька етапів досліджень у сфері безпеки дорожнього руху. ”Сьогодні очевидно, що Україна потребує серйозних реформ у цій сфері, і комплексний підхід, який демонструють громадські об’єднання, однозначно повторює реформи європейських країн”, - сказала вона.

*** Опитування проводилося з 20 серпня по 11 вересня 2013 року. Методом особистого опитування був опитаний 1221 респондент віком від 18 років і старші, які проживають в усіх областях України та в АР Крим.