У Борисполі в одному із гаражів виявили коноплі на 100 тис. грн.

На Київщині правоохоронці виявили в одному із гаражів кооперативу міста Бориспіль розвішані кущі коноплі, які сушилися під обігрівачем.

Про це УНІАН повідомили у Бориспільському міському відділі ГУМВС України в Київській області.

За словами заступника начальника – начальника кримінальної міліції Бориспільського міськвідділу Андрія Гудіми, за попередніми підрахунками, приблизна вартість виявлених конопель на «чорному ринку» становить близько 100 тис. грн.

37-річний власник гаражу пояснив, що три дні тому біля одного села побачив кущі коноплі. Вирішив нарізати їх, щоб спробувати курити. Після висушування він подрібнював та розфасовував коноплю у поліетиленові пакети. «А така кількість зілля йому нібито була потрібна, щоб запастися куривом на зиму», - розповіли в міліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове слідство триває.