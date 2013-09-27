У Львові міліція з білбордів закликає громадян «Не мовчи!»

Мешканці та гості міста Львова вже встигли звернути увагу на нові білборди зі соціальною рекламою, що з’явилися у Львові.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, проаналізувавши ситуацію у місті, працівники міліції Львова виокремили декілька тем, на які потрібно звернути увагу першочергово. Кожен з плакатів своєрідний, але на кожному з них присутній надпис «НЕ мовчи!». Таким чином правоохоронці закликають громадян, яким щось відомо про вчинення злочинів та правопорушень, не бути байдужими та повідомляти про це на телефонну лінію та web-сайт міліції.

Кожен з білбордів має тематичну прив’язку до місця розташування. До прикладу, якщо ви бачите заклик «Пригальмуй, дорога - не злітна смуга», то це означає, що тут справді небезпечна ділянка дороги, де часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

«Ми закликаємо «НЕ мовчи!» не лише людей, що страждають, наприклад, від насильства у сім’ї чи наркоманії, а у першу чергу прагнемо, щоби не мовчало суспільство.

«Ми звертаємося не до людей, що стають жертвами, а до їхніх сусідів, друзів, колег чи просто оточуючих. Саме вони спостерігають ці жахливі події щодня і нічого не роблять. Ми хочемо, щоби саме вони не були байдужими до біди ближнього і повідомляли нас про такі випадки», - наголошують правоохоронці.