Міліція затримала підозрюваних у вбивстві бізнесмена у Києві

Співробітники міліції затримали двох уродженців Вірменії, які 28 вересня в Києві вбили бізнесмена. Про це 1 жовтня на брифінгу повідомив начальник столичної міліції Валерій Коряк.

За його словами, минулої суботу приблизно о 9:30 по спецлінії “102” надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі Києва на вулиці Березняківській, 19 неподалік від станції техобслуговування в автомобілі БМВ Х6 виявлено труп чоловіка з пораненнями голови.

Як зазначив Коряк, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що чоловік загинув від двох кульових поранень в голову. Також свідки, які були опитані, поінформували правоохоронців, що зранку власник автомобіля приїхав на станцію техобслуговування. «Після закінчення ремонту водій іномарки сів за кермо і поїхав. Свідки бачили, що на задньому сидінні в автомобілі знаходився якийсь чоловік. Після руху автомобіля водій раптово похилився в правий бік, а чоловік із заднього сидіння вистрибнув на ходу з автівки, пересів до автомобіля «Мазда», який знаходився неподалік і зник з місця події», – зазначив Коряк.

Начальник міліції повідомив, що вжитими заходами працівників столичної міліції, митної служби Луганської області та прикордонниками було затримано двох підозрюваних. Під час допиту один з них пояснив, що він позичив потерпілому певну суму грошей на розвиток бізнесу, зокрема на будівництво заводу з виробництва добрив, який так і не був побудований. У подальшому він неодноразово приїздив до Києва, щоб повернути гроші, але боржник не поспішав розраховуватись.

Встановлено, що 24 вересня підозрюваний у вбивстві разом зі своїм знайомим прибули до Києва, щоб помститися. 28 вересня, як зазначив Коряк, вони відстежили свою жертву і дочекавшись слушного моменту, один із чоловіків застрибнув у салон БМВ і двічі вистрілив у голову водієві з пістолета Марголіна, який згодом викинув в озеро неподалік від Києва.

За словами начальника главку, пошуки зброї тривають. Також уточнюється сума грошей, через яку скоєно вбивство. Обом затриманим вручено повідомлення про підозру у скоєнні вбивства.