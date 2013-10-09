На Чернігівщині фотокореспонденту розбили камеру під час зйомки

На Чернігівщині фотокореспонденту Маріанні Харді розбили фотокамеру під час виконання професійних обов`язків.

Як повідомила кореспонденту УНІАН сама Харді, інцидент стався 8 жовтня під час зйомок роботи рятувальників у Коропському районі, які на Десні розшукували тіла потонулих молодих людей.

За словами фотокореспондента, вона виконувала редакційне завдання і знімала місце, де автомобіль із людьми упав у річку, а також роботу працівників ДСНС.

Родичі загиблих озвучили прохання їх не фотографувати. Харді зазначила, що з повагою поставилася до такого прохання, але під час зйомок обряду пошуку втоплеників родичі вихопили камеру і розбили її.

”Сумніваюся, що камера буде відремонтована. Я розумію стан людей, але навіщо псувати майно”, - сказала журналістка.

Вона звернулася із відповідною заявою до міліції.

У секторі зв`язків із громадськістю УМВС області УНІАН повідомили, що проводять перевірку за цим фактом.

Місцеві журналісти розцінюють цей інцидент як перешкоджання журналістській діяльності, адже зйомки відбувалися в громадському місці.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у с. Свердловка Коропського району в районі понтонної переправи через р. Десну потонув автомобіль ВАЗ-2107. У ньому перебували шестеро осіб (включаючи водія), з яких двоє дівчат і троє чоловіків з Новгород-Сіверського району та один мешканець м. Шостка Сумської області. Коли автомобіль злетів у воду, 19 річний хлопець та 17-річна дівчина встигли врятуватися. Четверо людей залишались у транспортному засобі.