Надаючи допомогу жінці-водію, загинув житомирський міліціонер

На Житомирщині під час виконання службових обов’язків, надаючи допомогу жінці-водію, загинув працівник міліції. Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Близько 3:00 10 жовтня до Попільнянського райвідділу міліції зателефонувала жінка та повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду на своєму автомобілі.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці з’ясували, що 32-річна жінка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з бетонним стовпом лінії телефонного зв’язку.

Внаслідок ДТП стовп упав на капот її авто. Сама жінка не постраждала.

Оскільки автомобіль у будь-який момент міг загорітися від замикання електропроводки, міліціонери негайно самотужки взялися знімати бетонну опору з капоту автівки. Раптом важкий стовп своєю вагою обрушився на 30-річного оперуповноваженого карного розшуку Попільнянського РВ УМВС лейтенанта міліції Максима Клочка.

З отриманими тяжкими тілесними ушкодженнями він був терміново госпіталізований до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. До самого ранку лікарі, у тому числі спеціалісти Житомирської обласної лікарні, що прибули на допомогу, рятували молодому міліціонерові життя. Але, зважаючи на характер тілесних ушкоджень, медикам цього зробити не вдалося. Уранці 10 жовтня лейтенанта помер.

Колегія УМВС України в Житомирській області та особовий склад органів і підрозділів органів внутрішніх справ висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким загиблого міліціонера. Він загинув, виконуючи свій обов’язок, допомагаючи людям.