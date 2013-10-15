На Луганщині затримано одного з учасників фінансових пірамід

Завдяки копіткій роботі співробітників Слідчого управління та УБОЗ ГУМВС України у Луганській області 8 жовтня 2013 року був затриманий 39-річний житель Луганської області, який перебував у міжнародному розшуку з 2010 року.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, затриманий громадянин є одним із основних учасників двох організованих злочинних груп, що діяли на території Донецької та Луганської областей. Під виглядом діяльності, так званих, кредитних спілок, вони займалися присвоєнням грошових коштів громадян.

Стосовно затриманого в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 5 статті 191 КК України, обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Наразі проводиться досудове слідство по закінченню якого обвинувальний акт буде спрямовано до суду для прийняття рішення.